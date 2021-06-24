إيهاب زكريا: 30 يونيو ثورة شعبية منعت اختطاف الوطن من جماعة إرهابية

هنأ النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة 2013.

وقال زكريا، خلال تصريحات له اليوم، إن السنوات الماضية وما اتضح من إرهاب جماعة الإخوان، أكد أن ثورة 30 يونيو كانت حتمية للتصدي لمشروع طائفي إرهابي كان يريد اختطاف الوطن والدفع به في طريق مجهول، موضحا أن تلك الثورة العظيمة التي انحازت فيها القوات المسلحة للشعب المصري لحمايته من جماعة إرهابية كادت تخطط سنين لإسقاط الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السنوات الثمان الماضية، أثبتت أن مجيء الرئيس السيسي على رأس الحكم أسهم في استقرار البلاد، وفي إطلاق أكبر عملية تنموية تشهدها مصر وفي تبوأها مكانة رفيعة بين الدول العربية والإقليمية.

وشدد نائب الإسكندرية، على أنه في العيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيد، يشعر عشرات الملايين بالاستقرار والازدهار وإنقاذ الوطن من حكم إخواني مقيت سطا على البلد حين غفلة.

وقال زكريا، إن 30 يونيو محطة شعبية وسياسية هامة في الوطن، والاحتفال بها احتفال بنجاة مصر، وبتعاظم دورها وبتوجيه ضربة شديدة لمشروع إرهابي متطرف كان يريد اختطاف مصر، مشددا أنه لولا القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي ما كانت مصر الآن، قائلا: "تحيا مصر تحيا مصر".

وتحتفل مصر الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، بعدما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وانحازت القوات المسلحة إلى إرادة الشعب المصري، ووقتها تولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا في هذا التوقيت، إدارة شؤون البلاد بموجب الدستور المصري.

بعدها جرى انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، عقب عام من تولي «منصور» إدارة شؤون البلاد.