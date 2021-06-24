رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية في دسوق

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الخميس، لجان الامتحانات بكفر الشيخ، حيث زار فضيلته لجان معهد دسوق، وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بنظافة المعهد والالتزام بالإجراءات الاحترازية وحسن سير أعمال الامتحانات باللجان، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط سير الامتحانات، مع العمل المتواصل على رصد كل الشكاوى والاستفسارات الواردة من الطلاب وأولياء أمورهم في كل ما يتعلق بالامتحانات، للعمل على الوقوف على حقيقتها ومعالجتها بما فيه مصلحة الطالب والعملية التعليمية.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (الأدبي/ العلوم الإسلامية) والشهادة الإعدادية (بعوث) خلال اليوم دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وأكدت غرفة العمليات بقطاع المعاهد على توافر كافة أدوات التعقيم اللازمة، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، مشيرة إلى أنه ومن خلال المتابعة الدورية ورصد كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة لغرف متابعة عمليات الامتحانات بالأزهر بشأن امتحان مادة القرآن الكريم، لم ترد شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور تتعلق بصعوبة الامتحان؛ حيث أشارت ردود أفعال أولياء الأمور والطلاب بأن أسئلة الامتحان جميعها من المقرر وسهلة وجاءت في مستوى الطالب المتوسط.

يبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.