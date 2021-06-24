وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 14 محورًا فى الصعيد بـ18.5 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، والتخطيط لإنشاء 14 محورا بتكلفة 18.5 مليار جنيه لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين، موضحا أنه تم إنشاء 7 محاور، وهي: "طما، جرجا، بني مزار، عدلي منصور، سمالوط، قوص، كلابشة"، والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي، وجارٍ تنفيذ 5 محاور وهي: "ديروط، بديل خزان أسوان، دراو، الفشن، أبوتيج"، وجارٍ الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحوري شمال الأقصر ومنفلوط، تمهيداً لبدء التنفيذ، بالإضافة إلى استكمال محوري (طما وجرجا) من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، اعتبارا من خطة العام المالى القادم 2021-2022، حيث سيسهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية على هامش جولته اليوم بالصعيد، أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة، حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وفي سياق آخر، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة، ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.

وتلاحظ للوزير، خلال جولته، دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة، كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم تحصيل الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة- كفرالشيخ التذاكر من الركاب.