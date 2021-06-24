الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسط تصاعد التوترات مع طالبان.. الرئيس الأفغانى يزور واشنطن اليوم

الرئيس الافغاني
الرئيس الافغاني

سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الضوء على زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تسجل فيه حركة طالبان تقدماً عسكرياً كبيراً على الأرض.

وأفادت الصحيفة بأن البعض يتخوف من تغلب المتمردين على القوات الحكومية الأفغانية المحبطة أساساً من الوضع، بعد إنجاز انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر.

وتابعت: لا تزال محادثات السلام في الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية في طريق مسدود، ويتبادل الطرفان المسئولية عن ذلك- حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت إلى أنه مع تسارع الانسحاب الأميركي، حققت حركة «طالبان» تقدماً عسكرياً كبيراً، مؤكدة أنها سيطرت على أكثر من 80 من الأقاليم الأفغانية الـ421.. هذا الأسبوع سيطرت على معبر شير خان بندر (شمال) الحدودي، المعبر الرئيسي مع طاجيكستان، الذي يشكل ممراً حيوياً في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى.

وأوضحت أن «طالبان» تتهم خصومها من القوات الأفغانية بأنهم غالباً ما يلقون السلاح أو يغادرون مراكزهم دون قتال.. بالنسبة للحكومة هذا خيار تكتيكي يقوم على الانسحاب من مواقع معزولة للتركيز على المواقع الاستراتيجية، لكن حتى حين تخوض القوات الأفغانية القتال، فهي تتكبد أحياناً خسائر فادحة.

وفي مواجهة التقدم السريع للمتمردين، أجرى الرئيس الأفغاني تعديلا وزاريا شمل وزيري الداخلية والدفاع، لكن بالنسبة لعدد من المحللين فإنه لا يملك حلولاً.. لكن هذا الأمر لا يعني أن سيطرة «طالبان» على البلاد حتمية، فإذا تمت قيادة الجيش الأفغاني بشكل جيد، سيتمكن من الصمود في المدن الكبرى.

وقال أندرو واتكينز، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، إن «طالبان تعزز سيطرتها في محيط المدن الكبرى، لكنها لا تريد بالضرورة محاولة السيطرة على هذه المدن في مستقبل قريب».

 وأضاف: «سقوط كابول ليس وشيكاً، حركة طالبان ليست قوة لا يمكن قهرها».

فيما أكد مقربون من السلطة أن الرئيس بات منفصلاً عن الواقع ومعزولاً في القصر الرئاسي وليس هناك أي أصدقاء إلى جانبه.. ويؤكد دبلوماسي غربي، رفض الكشف عن اسمه، أن الرئيس «لم يعد يستمع سوى إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص بينهم مدير مكتبه ومستشاره للأمن القومي وبالطبع زوجته».

وقال: «هناك الوضع التقليدي للقصر، لكن هناك أيضاً العامل الشخصي مع غني لأنه يرتاب من كل الناس».

صحيفة الشرق الاوسط الندنية الرئيس الأفغاني الولايات المتحدة الامريكية ويتخوف البعض القوات الحكومية الأفغانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

قبل الشرائح الجديدة.. نصائح ذهبية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة

متبرع «القاضية ممكن»: «مجرد دعابة ولم أقصد إهانة الزمالك» (فيديو)

مريض في كفر الشيخ يتهم العاملين بالمستشفى الجامعي بضربه وإذلاله.. والجامعة: سنحقق

أسرتها طلبت الدعاء لها.. تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس