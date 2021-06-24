بسبب مذهب أبو حنيفة والزواج.. نجلاء بدر تثير الجدل علي «السوشيال ميديا»

تصدرت الفنانة نجلاء بدر "الترند"، بعد أن كتبت منشورا حول الزواج والطلاق بتعلق بالمذاهب الدينية.

وقال الفنانة في تساؤلات دينية عن الزواج والطلاق علي صفحتها الشخصية علي "فيسبوك": "اشمعنى أبو حنيفة هو إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، الجواز على الكتاب و السنة فقط ،و الكتاب و السنة فيهم كل التشريع لعلاقة الأزواج ابتداء من الخطبه و حسن المعاملة بين الأزواج و الطلاق او التسريح و حق الميراث ليه بنرجع لمذهب في عقد الزواج "

و أضافت الفنانة قائلة "و ياريت مش عايزة رد عشوائي لأني قريت كتير، و المقصود من كلامي ان عقد الجواز لا يشترط وجود مذهب على الإطلاق لان الجواز حق شرعي أكثر من كونه قانوني، إلا إذا كان المذهب كمرجع قانوني في المحاكم فقط و لكنه ليس أساسي في صيغة الزواج ."

- دعوة لكتابة المذهب في عقد الزواج

و تابعت نجلاء بدر قائلة "و بما انه المذهب الوحيد المعترف بيه في المحاكم المصرية لحل النزاعات فلماذا يذكر في صيغة الزواج الشفوية ما يتكتب بند في العقد يمضي عليه الطرفين"

و اختتمت نجلاء بدر كلامها قائلة "و لا يذكر أصلا لان المحاكم أساسا هاتقوم بتطبيق هذا المذهب، سواء قبلت أو لا مع العلم اني اكتشفت ان في حالة الطلاق لا يذكر المذهب على الإطلاق !".

- تأييد من المتابعات



من جهته قالت حنان الشامي احدي المعلقات على المنشور قائلة :" انا معاكى تماما طول عمرى بستغرب ليه يتذكر مذهب فى عقد زواج ؟ ليه مش زواج على سنه الله ورسوله وبس ليه محتاجين مذهب ماكنش موجود أصلا أيام الرسول وليه يختارولى اتباع مذهب معين".

بينما قالت مني متولي :" انا في رأيي الشخصي إن أي مذهب زيه زي الفتوى والآراء الفقهية، ما هي إلا اجتهادات شخصية، فجميع قوانين نواحي الحياة منصوص عليها في الكتاب الكريم، وحفظ الحقوق بقى دي مسألة ضمير وأخلاق يحتكم فيها إلى القاتون"