فتح باب التقدم لمنسقي البرامج الدراسية بنظام الساعات المتعددة في «علوم طنطا»

أعلن الدكتور طارق مصطفى محمد، عميد كلية العلوم جامعة طنطا، اليوم الخميس، فتح باب التقدم لمنسقي البرامج الدراسية المميزة بنظام الساعات المعتمدة، بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للعام الجامعي 2021/ 2022.

وضمت قائمة برامج مرحلة البكالوريوس: برنامج التخصص المزدوج (معادلة الكيمياء)، برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، برنامج التقنية الحيوية الصناعية، برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية، برنامج الرياضيات ودعم القرار، أما بالنسبة لقائمة برامج الدراسات العليا شملت الدبلوم المهني في الميكروبيولوجي، ودبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية.

وأضاف عميد الكلية، أنه على الراغبين في التقدم للوظيفة من أعضاء هيئة التدريس ( من القسم الذي ينتمي إليه البرنامج)، تسليم ملف ورقي ونسخة إلكترونية على إسطوانة مدمجة لمكتب الدكتور وكيل الكلية المختص بالبرنامج يشمل المستندات التالية: بيان حالة معتمد من الكلية، سيرة ذاتية مختصرة، بيان معتمد بالأنشطة السابقة للمتقدم، بيان بالأعمال الإدارية السابقة(إن وجدت)، الخطة المقترحة لتطوير البرنامج الدراسي، على أن يتم التقدم حتى 3 يوليو القادم.

وفي إطار منفصل، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة طنطا حصلت على 4 مشروعات لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى ( ايراسموس بلس) خلال عامى 2019-2020 مع جامعات برادفورد - بالمملكة المتحدة، سابينزا روما- بايطاليا، كانتبريا- باسبانيا و جامعة الكيمياء والتكنولوجيا – التشيك، موضحاً انه قد سافر من خلال هذه المشروعات 2 من أعضاء هيئة التدريس لجامعة برادفورد لمدة اسبوع، كما سافر 11 طالب للدراسة او التدريب لمدة من 3 شهور الى فصل دراسى كامل، كما تم ترشيح 10 طلاب للسفر فى سبتمبر القادم (4 لجامعة برادفورد - 4 لجامعة كانتبريا- 2 لجامعة سابينزا).

وأوضح أن هذا البرنامج ممول بالكامل من الاتحاد الأوروبى ( حيث يتحمل البرنامج تذاكر الطيران فى حدود 530 يورو (طبقا للمسافة) ومرتب شهرى فى حدود 900 يورو.

جدير بالذكر أن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قد وقع الاتفاقية الثنائية لهذه المشروعات مع جامعة سابينزا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور صالح شلبى منسق مشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى (ايراسموس بلس).