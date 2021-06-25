بالمزمار.. أهالي قرية بقنا يحتفلون بتركيب خط مياه: «بنحبك ياريس»

بعد شكاوى استمرت لأشهر طويلة، احتفل أهالي قرية العديسية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الخميس، بتوصيل وتركيب خط المياه الجديد، من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعزف الربابة، خلال حضور رئيس الشركة، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب.

وكان الأهالي قد تقدموا بشكاوى من انقطاع مياه الشرب عن القرية، وطلبهم توصيل خط مياه 6 بوصة مسافة 600 مترًا، وتم بدء العمل بالخط مباشرة، حتى تحققت أحلامهم بالحصول على المياه النظيفة، لتنتهي معاناة تعبئة مياه الآبار الإرتوازية، بعدما تفقد رئيس شركة المياه والنائب فتحي قنديل، القرية صباح اليوم، أثناء تركيب الخط الجديد للمياه.

وسادت حالة من الفرحة على جميع أهالي قرية العديسية التابعة لمركز نجع حمادي، بعد البدء في تركيب خط المياه، أثناء حضور رئيس الشركة والنائب فتحي قنديل، وأحتفلوا بعزف الربابة والمزمار البلدي داخل القرية، قائلين: "بنحبك ياريس".