بتكلفة 3 ملايين جنيه خلال العام الحالي.. رصف 29 شارعا بحي الجمرك بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف ، حافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالإسراع في إنهاء كافة الشوارع التي يتم رصفها بنطاق جميع الأحياء ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق بالمحافظة للعام الجاري، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

- رفع كفاءة الطرق في حي الجمرك

وأكد المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة برصف 29 شارعا من شوارع حي الجمرك خلال العام الحالي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليون و993 ألف جنيه، وقد تم الانتهاء من رصف 25 شارعا منها ويجري العمل على استكمال أعمال الرصف ب ٤ شوارع أخري وقد بلغت نسبة الإنجاز بهم 90%

، ومن المقرر الانتهاء من رصف الشوارع المتبقية خلال 10 أيام وهم (حارة اغا الشاعر، ومحمد اغا مكرم، ويوسف الجعراني، وشارع الإشراف)، كما وجه بضرورة تنفيذ كل أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، مشددا على لتسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

- توجيه بزيادة معدلات إنجاز العمل بالمشروعات

وكان محافظ الإسكندرية، قد أصدر توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

وأكد «الشريف» أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، ورصف الطرق ، وتطوير الميادين ، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، كما شدد علي استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

رصف شوارع حي الجمرك

رصف شوارع حي الجمرك

رصف شوارع حي الجمرك