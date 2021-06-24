«الست» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

واصل الفيلم السوداني القصير "الست" للمخرجة سوزان ميرغني في حصد الجوائز، والتي كان أحدثها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم، لتكون جائزته العاشرة خلال 4 أشهر وتضعه ضمن أهم الأفلام العربية القصيرة لهذا العام.

جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الإسماعيلية



وضمت الجوائز التي حصدها الفيلم قبل ذلك اختيار الجمهور، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا.

جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الإسماعيلية



وفي عرضه الدولي الأولي ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا، فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية.

جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الإسماعيلية



- أحداث فيلم الست

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها المقبل.



و يقدم فيلم الست قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

والفيلم من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير.

و سوزانا ميرغني هي كاتبة وباحثة ومخرجة أفلام مستقلة، تسلط الضوء على القصص الموجودة في العالم العربي من خلال أعمالها. درست سوزانا الإعلام وعلم المتاحف، كما ألفت وحررت العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية. تعدد ثقافاتها وأصولها السودانية والروسية دفعها لتهتم بالقصص التي تدرس مدى تعقيد الهوية، أحدث أفلامها فيلم الست، ولها عدة أفلام قصيرة ناجحة قبل ذلك منها Caravan وحلم هند.