في قطعة قماش بجوار السكة الحديد.. العثور على جثة رضيع في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على جثة طفل رضيع حديث الولادة، بالقرب من شريط السكة الحديد بمركز دشنا شمالي المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إشارة من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، تفيد العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة عمره أيام قليلة، ومجهول الهوية، بجوار خط السكة الحديد بقرية فاو غرب بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

جثة الطفل الذي عثرت عليه أجهزة الأمن، كان ملفوفًا بقطعة قماش وملقى بجوار شريط السكة الحديد، في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها محافظة قنا، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، عقب إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، الجمعة الماضي، على طفل رضيع مجهول الهوية، ملقى بمدخل عقار في شارع مصنع المكرونة بمدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة وكشف غموض العثور على الطفل.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بشارع مصنع المكرونة بمدينة قنا، يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ومجهول الهوية، بالقرب من مدخل أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات التي كلفت وحدة مباحث قنا بتكثيف التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، فيما تم نقل الرضيع لحضانة مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بقرار من النيابة العامة في محافظة قنا.