الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في قطعة قماش بجوار السكة الحديد.. العثور على جثة رضيع في قنا

العثور على جثة رضيع
العثور على جثة رضيع

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على جثة طفل رضيع حديث الولادة، بالقرب من شريط السكة الحديد بمركز دشنا شمالي المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إشارة من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، تفيد العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة عمره أيام قليلة، ومجهول الهوية، بجوار خط السكة الحديد بقرية فاو غرب بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

جثة الطفل الذي عثرت عليه أجهزة الأمن، كان ملفوفًا بقطعة قماش وملقى بجوار شريط السكة الحديد، في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها محافظة قنا، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، عقب إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، الجمعة الماضي، على طفل رضيع مجهول الهوية، ملقى بمدخل عقار في شارع مصنع المكرونة بمدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة وكشف غموض العثور على الطفل.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بشارع مصنع المكرونة بمدينة قنا، يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ومجهول الهوية، بالقرب من مدخل أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات التي كلفت وحدة مباحث قنا بتكثيف التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، فيما تم نقل الرضيع لحضانة مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بقرار من النيابة العامة في محافظة قنا.

درجات الحرارة قرار الجمعة ليلة قرية كاميرات السكة الحديد مديرية أمن ماضي محمد المباحث وزير

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

"التعليم" توضح سبب وجود الامتحانات التجريبية بالإجابات لطلاب الثانوية

وزيرة الصحة تعلن شروط دخول القادمين من الخارج الحاصلين على لقاح كورونا

بيحسبها.. كارتيرون يفكر فى الرحيل عن الزمالك مجددا

طعنه بسكين.. تفاصيل شروع طالب هندسة في قتل زميله داخل لجنة الامتحانات

الصحة العالمية تكشف تحورات كورونا بدول شرق المتوسط

حالتها «حرجة» وتتواجد في الرعاية المركزة.. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس

إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية