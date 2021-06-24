لإبراز المظهر الجمالي والحضاري.. مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بالبحيرة

بدأت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة ،بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمركزي دمنهور والدلنجات، في أعمال تجميل أكشاك الكهرباء ورسم الاشكال الجمالي التي من شأنها اظهار الشكل الجمالي للمدن.

- محافظ البحيرة يوجه بتحسين جودة البيئة والمنظر العام داخل بالمدن

و شملت الأعمال إزالة التشويهات البصرية الموجود على هذه الاكشاك مثل الملصقات والدعاية التي تم وضعها عليها وتحويلها إلى لوحات فنية، عن طريق تنفيذ التصميمات الجمالية التي تجذب الانتباه وتمنع التلوث البصري ، لتحسين جودة البيئة والمنظر العام داخل تلك المدن.

و يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالعمل على اظهار المظهر الحضاري للشوارع والميادين وعمل لوحات فنية على أكشاك الكهرباء والاسوار المحيطة بالأراضي الفضاء وإزالة أي ملصقات وتشوهات بصرية عليها ضمن الجهود التي تتم لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة من مدن المحافظة .



وأشاد حافظ البحيرة بالمبادرة مؤكدا أنه تم التوجيه لجميع رؤساء المدن بسرعة تعميم المبادرة بجميع المراكز والمدن، والعمل على نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة وتطويرها وحث المواطنين بالحفاظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يحاول تشوية تلك الاعمال او لصق أي دعاية عليها.

من جهته قال المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، أنه عقب القيام بمبادرة تجميل أكشاك الكهرباء داخل المدينة من قبل شركة الكهرباء قام مجلس ومدينة الدلنجات بالمساعدة فى إزالة جميع الإعلانات والملصقات التي شوهت المنظر العام، داخل المدينة موكدا أنه سيتم تعميم المبادرة داخل مجالس القرى التابعة لمجلس ومدينة الدلنجات.

وأكد أنه تم التنبيه على المواطنين المجاورين لأكشاك الكهرباء، بعدم لصق أي إعلانات عليها نهائيا، من أجل المحافظة على تلك الأشكال الهندسية الجمالية للمدن.







