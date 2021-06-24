حنان مطاوع: «حكاية سناء» فيلم يستحق المشاهدة لمخرجته المميزة

نشرت الفنانة حنان مطاوع الفيلم التسجيلي “حكاية سناء” للمخرجة روجينا بسالي، علي صفحتها علر فيسبوك، وأبدت إعجابها به، معلقة: “مدام سناء جميل من أهم الرموز الفنيه وأحبها لقلبي، فيلم جميل وحساس من إخراج المميزة روجينا بسالي،فيلم يستحق المشاهدة لمشوار فنان صعب أن يتكرر”.

وعلقت المخرجة روجينا بسالى على منشور حنان مطاوع قائلة : “ أنتي عارفة أنا مبسوطة إزاي بالكلام ده ورحمة أمي.. علشان أنا عارفة إنه مش مجاملة وأنتي مش مضطرة ولما يطلع من ممثلة شاطرة وموهوبة زيك وأنا بحبها ده له وقع مختلف تمامًا عليا، وكمان مبسوطة إننا داخلين على حاجة حلوة سوا ربنا يكملها على خير يا رب” .

ومن المقرر ان يجمع الفنانة حنان مطاوع بالمخرجة روجينا بسالى عملاً درامياً، ويعد الطرفان للتجربة خلال الفترة القادمة.

كان أخر أعمال حنان مطاوع فى الدراما التليفزيونية مسلسل القاهرة كابول ، التى شاركت بطولتة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.



يذكر أن فيلم "حكاية سناء"، حصد عدد من الجوائز من مهرجانات دولية، وتدور أحداثه حول مشوار الفنان سناء جميل الفني، وقد تم التسجيل مع عدد كبير من الفنانين والشخصيات الذين رافقوا الفنان خلال تلك المسيرة الطويلة.

ومن أبرز ضيوف في العمل مني زكي وسميحة ايوب وجميل راتب و فاروق الفيشاوي وبوسي ومفيد فوزي وطارق الشناوي وشريف عرفة والراحل لويس جريس زوج الفنانة الراحلة.

العمل تم إنتاجه عام ٢٠١٦ ، سيناريو وإخراج وإنتاج روچينا بسالي التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية أبرزها نجم كبير، والذي قام ببطولته الفنان القدير محمود قابيل.

فيلم حكاية سناء موسيقى تصويرية: هيثم الخميسي ومدير التصوير: بسام إبراهيم ، إنتاج: روجينا بسالي - ديفا برودكشنزو ، وبدعم من : المركز القومي للسينما .



وكان آخر أعمال المخرجة روچينا بسالي هو فيلم كان لك معايا ، والذى شارك في بطولته عدد من الفنانين ، وقد حصد جائزتين من مهرجان فاتن حمامة الدولي في دورته الأخيرة ، والذى عقد في لندن ، حيث حصل الفيلم علي جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة.