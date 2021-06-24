«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة بداية من غد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أنه هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من غدًا الجمعة وحتى الأسبوع المقبل.

وأكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لـ "الدستور" ، أن درجات الحرارة سوف ترتفع بداية من غدا حتى تصل فى منتصف الأسبوع القادم إلى 38 درجة.

- ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي

و أوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أنه سيكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة فى الجو بسبب منخفض الهند الموسمي، الذي تتعرض له مصر خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

- ارتفاع درجات الحرارة

وأعلن الدكتور محمود شاهين، عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بداية من غدا، لتسجل العظمى في القاهرة 36 درجة، لتواصل درجات الحرارة الارتفاع حتى تصل إلى 37، و38 درجة مئوية، في منتصف الأسبوع المقبل، ليكون الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، باستثناء السواحل الشمالية.

- طقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم الخميس استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة فى منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الطقس ليلا سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مؤكدة أن اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأكدت أن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الخميس هي: القاهرة، العظمى 35 درجة، والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 والصغرى 26 درجة.