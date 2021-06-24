الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل الشرائح الجديدة.. نصائح ذهبية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة

توفير الكهرباء
توفير الكهرباء

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالعام المالي 2021-2022، اعتبارا من الخميس 1 يوليو، حيث تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص لخطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 في يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء بهدف انخفاض تكلفتها إنتاجها في المستقبل.

ويحرص المواطنون على تخفيف استهلاك الكهرباء تجنبًا لارتفاع أسعار الفواتير، وفي هذا السياق يوضح المهندس أحمد نورالدين، مهندس كهرباء، عدة نصائح تخفض من استهلاك الكهرباء. 

- التقليل من استخدام التكييف

قال المهندس أحمد نورالدين، في تصريحات لـ"الدستور"، إن أفضل نصيحة لتخفيض استهلاك الكهرباء هي التقليل من استخدام أجهزة تكييف الهواء، عبر إغلاق الستائر للحد من دخول أشعة الشمس الحارقة، وبالتالي تقليل ارتفاع درجة حرارة المنزل.

- غسل الملابس بالماء البارد

وأضاف "نورالدين" أنه يمكن غسل الملابس باستعمال برنامج الغسيل الذي يستخدم الماء البارد بدلًا من تسخين المياه، وبالتالي التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

- استخدام المكواة مرة واحدة

وأشار "نورالدين" إلى استخدام المكواة لكي الملابس جميعها مرة واحدة، وليس على عدّة دفعات، لتجنب توصلها بالكهرباء كل فترة، حيث إنها تستهلك طاقة كهربائية بكمية عالية.

- عدم تشغيل غلاية المياه عدة مرات

يجب تجنب تشغيل الغلاية الكهربائية عدة مرات في اليوم الواحد، وعادة ما يُنصح باستخدام سعتها كاملة، والاحتفاظ بالماء ساخنًا قدر الإمكان، لأنها من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء.

- عدم وضع طعام ساخن  في الثلاجة

يجب عدم وضع الطعام ساخنا داخل الثلاجة، لأن البخار يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء. 

- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة

يجب استخدام المصابيح الموفرة للطاقة حيث إنها لا تستهلك كمية كهرباء عالية.

- عدم تشغيل المصابيح نهارًا

لا تنس إطفاء الأضواء التي لا يحتاج المرء إليها، خاصة فى وقت الظهر مع وجود أشعة الشمس الساطعة.

ثلاجة وزارة الكهرباء وزارة طعام مؤتمر

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