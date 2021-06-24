الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مركز جسور بالأسقفية يستضيف ورشة الدعم النفسي للسيدات اللاجئات

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

يستضيف مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر ورشة الدعم النفسي للسيدات اللاجئات والمصريات بالشراكة مع جمعية الفن للتنمية بهدف تقديم الدعم النفسي والدمج النفسي بين السيدات من سن 25 إلى 40 سنة وذلك بمقر مركز جسور الثقافي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها: أن البرنامج هو عبارة عن توعیة نفسیة یعمل على تنمیة الشخصية وتطویر الذكاء الوجداني ومھارات الحیاة لدیھم لتمكینھم ووقایتھم من كل أنواع الإساءات والاضطرابات النفسیة والسلوكیات الضارة وذلك من خلال عقد 6 لقاءات على مدار ثلاثة أسابيع.


جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنه اجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضي ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.  

تتمثل أنشطة المركز في أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال، وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي، وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية. 


يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة في نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.

الكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين لكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك كنيسة الأسقفية الأنجليكانية مركز جسور الثقافى بالزمالك الأسقفية الأنجليكانية مركز جسور الثقافى

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