الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موجة إصابات جديدة بكورونا فى تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الخميس، عن موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا والمستشفيات تعاني. 

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، فقد تتجه كل مؤشرات الوضع الوبائي في تونس إلى اللون الأحمر وتحذر السلطات الصحية من موجة رابعة قاسية من انتشار فيروس كورونا في البلاد وسط منظومة صحية تشارف على الانهيار وتعاني من نقص التجهيزات وإنهاك الفريق الطبي بعد أشهر من محاربة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، عن رصدها 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد سلسلة عمليّات من التقطيع الجينيّ الجزئيّ، وفقا لمصادر مطلعة من داخل اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا.

وذكرت اللجنة أن هناك شكوكا تتعلق بوجود إصابات بالسلالة البرازيلية للفيروس وذلك بعد طفرة في الإصابات بالفيروس عرفها عدد من المحافظات في تونس وطالت حتى الأطفال الرضع.

وكشف عضو اللجنة العلمية ورئيس قسم الكشوفات الوظيفية وإنعاش القلب ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى الرابطة سامي المورالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، عن إمكانية وجود السلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تونس.

وشدد على أن فريقا من الخبراء بمعهد باستور ومستشفى شارنكول ينكب حاليا على استكمال التقطيع الجيني للكشف عن كل السلالات المكتشفة مؤخرا في تونس.

وتتميز السلالة البرازيلية لفيروس كورونا بسرعة الانتشار وبتأثير أوسع على الشرائح العمرية الصغيرة وهو ما تتصف به الأيام الأخيرة للإصابات المسجلة في عدد من المحافظات خاصة منها القيروان وسط البلاد، حيث شهدت إصابة 11 رضيعا بالفيروس ووفاة اثنين منهم من جراء مخلفات.

والاثنين الماضي، سجلت تونس أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بواقع 2478 حالة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس 387 ألفا و773، فيما لم ينخفض معدل الوفيات بسبب الفيروس في البلاد منذ أبريل الماضي عن 60 حالة يوميا.

ورصدت وزارة الصحة حتى تاريخ الإثنين 21 يونيو وفاة أكثر من 14 ألف مواطن من جراء فيروس كورونا، فيما تؤكد الوزارة أن هذا الرقم يمثل الحالات المبلغ عنها دون غيرها.

كما تسجل تونس 32 بالمائة من الحالات الإيجابية عن مجمل التحاليل المنجزة يوميا للكشف عن الفيروس وترتفع النسبة إلى 60 بالمائة في عدد من المحافظات، التي أعلن فيها عن الحجر الصحي الشامل وهي القيروان وسط البلاد وسليانة وباجة شمال غرب وزغوان جنوب العاصمة.

السلطات الصحية تونس موجة إصابات فيروس كورونا المستشفيات تعاني

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وائل لطفي

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