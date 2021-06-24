ربة منزل تقتل والد زوجها حرقًا في الإسكندرية.. والنيابة تُصدر قرارًا ضدها

قرر المستشار حسن اباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل والد زوجها، بأن سكبت عليه كيروسن "جاز" وأشعلت فيه النار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق ومتوفى بإحد المنازل بقرية عبد الباسط عبد الصمد ، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود حريق بغرفة بالطابق الاول بالمنزل ووجود جثة "صبحى.ع.أ"، 60 سنة، مسن وقعيد وبمناظرتها تبين إصابتها بحروق بنسبة 100%.

وبسؤال نجلي المتوفي قررا أن والدهما مقيم بالطابق الأرضي لظروفه الصحية؛ لأنه قعيد فيما يقيم أحدهما برفقة زوجته بالطابق العلوي.

وأضافا أنهما كان يعملان بزراعة الأرض خاصتهم وقت وقوع الحادث ورجحا أن النيران اشتعلت بسبب قيام والدهما بإعداد الشاي بواسطة موقد صغير للغاز، تم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث بمعرفه العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل مباحث غرب الاسكندرية، والعقيد احمد داود مفتش مباحاث برج العرب، والمقدم عمرو الدفراوى والمقدم احمد الشنهابى والنقيب محمود نوار.

وبسؤال شهود الواقعة من جيران المتوفى قرروا إنهم سمعوا استغاثة جارهم فهرعوا إلى منزله وقاموا بكسر باب المضيفة الذى كان مغلق من الداخل وحاولوا إخماد النيران وإنقاذه.

لاحظ فريق البحث اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وكذلك تعمد غلق باب مضيفة المنزل من الداخل على غير العادة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث إلى وجود خلافات متكررة بين المجنى عليه وزوجة ابنه المقيمة معه بذات المنزل في الطابق العلوي، وأنها غادرت المنزل إلى منزل أبيها منذ فترة وعادت قبل أسبوع من الحادث، وبمناقشتها انكرت صلتها بالحادث، قررت أنها كانت فى الطابق العلوى وقت نشوب النيران، وبتطوير مناقشتها اعترفت بوجود خلافات بينها وبين "حماها"؛ لأنه دائم التدخل بينها وبين ابنه فضلا عن سبها.

وأضافت المتهمة أنها يوم الحادث بعد خروج زوجها وشقيقه إلى الأرض الزراعية، حدثت بينها مشادة وبين المجنى عليه فأغلقت باب المضيفة من الداخل واحضرت جركن به مادة الكروسين وسكبته على المجنى عليه وهددته بإحراقه وإشعال النيران فيه بواسطة ولاعة فتمادى فى سبها فاشعلت فيه النيران، وأثناء ذلك التقط هاتفه المحمول واتصل بابنه الآخر وأخبره أن "زوجة فهرع الى المنزل هو شقيقه..

تمكن فريق البحث من العثور على الهاتف المحمول والملابس التى كانت ترتديها المتهمة وقت وقوع الحادث وتبين وجود اثار كيروسين عليها وكذلك الجركن الذى كان يحوة المادة شديدة الاشتعال، تم تحرر المحضر اللازم بالوقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.