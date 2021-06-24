الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يلقي عظته الأسبوعية في كنيسة الأنبا أنطونيوس

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا مساء اليوم عظته الأسبوعية بمقر كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعي. 

وأعلنت إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا مكاريوس عن إطلاق، دورتها التدريبية في اللغات القديمة، مثل العبري واليوناني والقبطي الصعيدي، في إشارة الى أن المقابلة الشخصية للمتقدمين للدراسة ستكون يوم الأحد الموافق 27 من يونيو الجاري بدار المطرانية.

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة
 

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا كنيسة الأنبا أنطونيوس الأنبا انطونيوس أسقف المنيا إيبارشية المنيا وتوابعها للاقباط الارثوذكس

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