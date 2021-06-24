الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قنا تستقبل تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية من النتيجة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية قنا

بدأت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، من النتيجة النهائية، بقاعة المديرية.

وأشرف الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على لجنة تلقي التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية في أول يوم عمل لها، للاطمئنان على حسن استقبال أولياء الأمور المتظلمين من درجات أبنائهم بقاعة المديرية.

ووجه وكيل الوزارة، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور أن توجيهات المواد الأساسية المختلفة مكلفة بمراجعة اجابات الطلاب بدقة شديدة، وعدم الاكتفاء برصد و جمع الدرجات من غلاف الإجابة.

وأشار خالد، إلى أنه يتم سداد مبلغ ٢٠ جنيهًا عن كل مادة يتم التظلم منها، سواء عن طريق المعاون المالي أو عن طريق البريد لحساب مديرية التربية والتعليم.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بتلقي التظلمات، تتولى تحديد موعد مطالعة ولي الأمر لورقة الإجابة بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة التحرير الإعدادية.

جدير بالذكر أن تظلمات الشهادة الإعدادية بدأت اليوم وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، للتخفيف من حدة التزاحم، مع إلزام الحضور باتباع الإجراءات الاحترازية.

وكان قد اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57%، وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

ولفت المحافظ إلى أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57 % ،  بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734  وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت81.14 %  .
 وأعرب "الداودي" عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة  مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية .

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