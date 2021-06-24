وزير العدل: مكتب «تيفولي دوم» خدمة مميزة للمواطنين لتقديم خدمات الشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مكتب توثيق "تيفولى دوم" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ومقره بالدور الأرضي بمجمع “تيفولى دوم بوليفار”، وهو أول مكتب توثيق vip بالإسكندرية.



وأكد مروان، في تصريحات على هامش افتتاحه الفرع، أن المكتب يقدم خدمات الشهر العقاري ويعتبر ثمرة جيدة لخدمة المواطنين وتقديم لهم تسهيلات، بالإضافة إلى الخدمة التقنية التي تتيح تنفيذ الخدمة على الموبايل واستلامها من خلال مكتب الشهر العقاري والتي لا تستغرق العملية سوى دقائق.

ووجه وزير العدل شكره للحكومة لتنفيذ الخدمات ومساعدة وزارة العدل لتقديم تسهيلات على المواطنين على أعلى مستوى.

وافتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، مكتب الشهر العقاري بمنطقة سيدى جابر ذات خدمة مميزة للمواطنين ورجال الأعمال وهو أول مكتب توثيق عقاري ذات خدمة vip بمحافظة الإسكندرية.

وأشاد وزير العدل بمستوى الخدمة المقدم داخل مكتب توثيق الشهر العقاري المكون من وحدة انتظار وخدمه عملاء ووحدة إنهاء الخدمة في نفس الوقت.

وتفقد الوزراء ثلاثة مكاتب متنقلة للشهر العقارى لخدمة المواطنين بالإسكندرية، والتى تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية ضمن 30 عربة متنقلة لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية.



من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن هناك تعاون مع الحكومة فى تقديم خدمات المواطنين مميزه بقدر عال من النزاهة والكفاءة لتحقيق الرضاء الكامل للمواطنين.

وأضافت أن هناك تعاون مع وزارة التنمية المحلية نتج عنها تقديم أكثر من 270 مركز تكنولوجى متطور يقدم خدمات محلية وذلك لزيادة الخدمات وتقديم خدمات متنقلة لتقليل الكثافة فى المراكز عن طريق قاعدة بيانات كبرى مشتركة بين الوزارات المختلفة.

وأشارت إلى أنه من ضمن الخدمات المتنقلة هي العربات المخصصة للشهر العقاري هي 3 عربات بالإسكندرية ضمن 30 سيارة على مستوى الجمهورية تعمل من الساعة التاسعة صباحا و ستقوم بالتدخل السريع لتقليل الكثافة العددية في مكاتب الشهر العقاري، وذلك لخدمة المواطنين، نظرا للإقبال الكبير على هذه المراكز، وكانت تشهد زحام شديد في المحافظات وهذه الخدمات لتقليل الكثافة وتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين.