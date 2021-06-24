الخميس 24 يونيو 2021
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سياسي

رئيس «الحركة الوطنية» يستقبل مستشار سفارة الصين.. ويؤكد: مصر استعادت مكانتها

زيارة وزير مستشار
زيارة وزير مستشار سفارة الصين لحزب الحركة الوطنية

استقبل اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، جيانغ جيانهوا، وزير مستشار سفارة الصين بالقاهرة، ولي شين عضو القطاع السياسي بالسفارة، وتبادل الطرفان التأكيد علي توطيد أواصر الصداقة بين البلدين في إطار ما يجمع الشعبين من تاريخ مشترك من العلاقات المتميزة، وفي إطار الاستعداد للقمة الصينية التي ينظمها الحزب الشيوعي الصيني، والتي تحمل أبعاد وغايات إنسانية مثلى، والمقرر انعقادها يوم 6 من شهر يوليو المقبل، ويشارك فيها حزب الحركة الوطنية المصرية افتراضياً بعدد من قيادات الصف الأول وعلى رأسهم رئيس الحزب.

- الذكرى المئوية للحزب الشيوعي

 

زيارة وزير مستشار سفارة الصين لحزب الحركة الوطنية 

وصرح خالد العوامي، أمين الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب، بأن رئيس الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي قد وجه خلال اللقاء التهنئة للشعب الصيني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الذي قاد الصين إلى مستوى متقدم من النمو والازدهار في قطاعات سياسية واقتصادية شتى، بما جعل الصين دولة كبرى لها ثقلها ببن دول العالم، معبراً عن سعادته باللقاء وما يحمله من دلالات على حميمية العلاقة والحرص على تطويرها.

- داعمون للدولة ولقرارات قيادتها السياسية

 

وأضاف متحدث الحركة الوطنية المصرية، أن اللواء رؤوف السيد علي أشاد أيضاً بعمق العلاقات التاريخية، مشيراً إلى نجاح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتي باتت مثلاً يحتذى به أمام كل دول العالم كدوله تخطت كثير من الصعاب والتحديات بفضل جهود القيادة السياسية ورؤيتها التنموية والإصلاحية التي استعادت دور مصر دولياً وإقليمياً.

 وأكد رئيس الحركة الوطنية أن الحركة الوطنية المصرية هو حزب داعم للدولة ومؤيداً لقرارات قيادتها السياسية انطلاقاً من جهود حكومية بذلت وتبذل وأحدثت تطوراً ونهوصاً في العديد من المجالات التنموية والتي تضعنا على أعتاب جمهورية جديدة.

وزير مستشار سفارة الصين

- سفارة الصين  تشكر  مصر

ومن جهته، أشاد جيانغ جيانهوا، وزير مستشار سفارة الصين بالقاهرة، بدور الدولة المصرية وتعاونها مع جمهورية الصين وبالأخص في أثناء جائحة كورونا، مشيراً إلى المبادرة الإنسانية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أرسل وفداً برئاسة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، يحملون مساعدات إلى دولة الصين في بداية الجائحة، بما يعكس عمق العلاقات ومتانتها.

وشدد وزير مستشار سفارة الصين على أن مصر دولة كبيرة ولها مكانتها سواء عربياً أو أفريقياً أو دولياً، لذا نحرص على أن تمتد علاقتنا بها وتتطور في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية بما يساهم في إسعاد شعوبنا وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعود بالنفع على مستوى معيشة المواطنين وتقضي على معدلات الفقر.

اللواء رؤوف السيد ووزير مستشار سفارة الصين

- الحركة الوطنية حزب فاعل ولديه قواعد

وتابع جيانغ جيانهوا، أن القمة الافتراضية والتي تحمل غايات إنسانية ستنطلق في 6 يوليو المقبل وسيشارك فيها ما يقارب من الـ 500 حزب سياسي من كل دول العالم، جميعهم يحملون شعار سعادة الشعوب ومواجهة التحديات العالمية التي تقف عائقاً أمام تحقيق السلام والعدالة والأمن والاستقرار بين كل شعوب العالم.

 كما أشاد وزير مستشار سفارة الصين بالقاهرة بدور حزب الحركة الوطنية المصرية في الحياة السياسية كحزب فاعل ومشارك ولديه من القواعد والكوادر التي تضعه في منزلة متقدمة معبراً عن حفاوة الاستقبال من جانب رئيس الحزب وقياداته خاصة وان الحزب سبق وشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات والمؤتمرات المشتركة والتي أحدثت حالة حراك ودعم للتواصل البناء الذي يزكي العمل الشعبي والسياسي والحزبي في إطار ما تقره القوانين المحلية في الدولتين.

اللواء رؤوف السيد حزب الحركة الوطنية المصرية وزير مستشار سفارة الصين الحزب الشيوعي الصيني نجاح التجربة المصرية الاصلاح الاقتصادي القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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