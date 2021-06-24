«مصر للطيران» تسير 74 رحلة بمطار القاهرة غدا

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الجمعهة ٢٥ يونيو، ٧٤ رحلة جوية بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارناكا، أثينا، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، بروكسل، برلين، واشنطن، إربيل، كما تسير الشركة الوطنية للطيران" مصر للطيران" 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٥٩٦ راكبا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات المختلفقة.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات الدولية.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.