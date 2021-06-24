البرلمان العربي يدين افتتاح هندوراس سفارة لها في القدس المحتلة

أدان البرلمان العربي، افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداءاً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في هذا السياق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

وشدد البرلمان العربي على أن هذه الخطوة ليست لها أي أثر قانوني، ولن تُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

وطالب البرلمان العربي حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

يأتي هذا فيما أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن لقائه صباح اليوم مع رئيس هندوراس خوان أولندو إرننديس في مقر رئاسة الوزراء بالقدس، وقد عقدا لقاءًا انفراديا ثم عقدا جلسة عمل بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية ووزير الرئاسة ورئيس سلطة الضرائب الهندوراسيين.

وفي ختام اللقاء وقع وزيرا الخارجية على مذكرة تفاهم بين البلدين خاصة بمشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم ومشاركة العلم في مجال تطوير الابتكار. كما تم التوقيع على اتفاقية حول تشغيل أزواج الممثلين الدبلوماسيين والإدارايين والقنصليين والفنيين في البعثات الدبلوماسية الخاصة بالبلدين من شأنها السماح لهم بالحصول على تصريح عمل خارج السفارة.