«محلية النواب» توصي باستكمال أعمال نفق بمحافظة الشرقية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، استعراض النواب مروة هاشم، هاني أباظة، ولطفي شحاتة، طلبات الإحاطة المقدمة منهم بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

وعقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قائلا: "النفق ليس نفق بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه نفق مخصص للمشاة، بارتفاع 2.7 متر وعرض 2.4 متر، إذا فهو مخصص للمشاة فقط، وتم منح التنفيذ لأحد الشركات بناء على ذلك، وبعد مطالبات بتحويله لنفق لمرور السيارات فى الوقت الذى أوشكت الأعمال على الانتهاء، وبعد دراسة هذا المقترح اتضح صعوبة تحويله لنفق كبير سوى بعد تكسيره وإعادة تنفيذه، أنا معنديش مشكلة بس لا أمتلك الإمكانيات المالية أو الفنية لتحقيق ذلك".

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف العام هو أولوية قصوى، متابعا: "لن نغض البصر عن هذا الأمر، خاصة وأن الجميع يسعى لتحقيق مصلحة المواطنين، ما يتطلب استكمال الأعمال لكن شريطة أن يتم تعديل السلم مع المسطح المائل للنفق لخدمة المواطنين".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الضرورة تشير إلى الاستفادة من النفق القائم الذي أوشكت الأعمال فيه على الانتهاء، مع إجراء تعديلات على المدخل والسلم الخاص به، على أن يتم التفكير فى المستقبل على تعظيم الاستفادة منه بتحويله لنفق بمفهومه الشامل لعبور المواطنين والسيارات والدواب وخدمة المنطقة بالكامل.

وكان بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن إدراج تغطية مصرف الاحراز - داخل الكتلة السكانية - من مدخل طريق كفر صقر وحتى شبكة كهرباء أبو كبير- محافظة الشرقية، ضمن مشروعات خدمات المواطنين بخطة تنمية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث أن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

وكذلك تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.