الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: القارة لا تنتصر في معركة «كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، اليوم الخميس،
إن القارة لا تنتصر في معركتها ضد جائحة كوفيد-19 في ظل موجة ثالثة من الفيروس تجتاحها ومواجهة دولها صعوبات في الحصول على ما يكفي من لقاحات للسكان.

وأضاف نكنجاسونج أنه أشد قلقا بشأن الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب أيا كان مصدر الجرعات.
وقال في إفادة أسبوعية عبر الإنترنت "جاءت الموجة الثالثة بقوة لم تكن معظم الدول مستعدة لها. لهذا فإن الموجة الثالثة قاسية للغاية".

وتابع:"اسمحوا لي أن أطرح الأمر بصراحة، إننا لا ننتصر في أفريقيا في هذه المعركة ضد الفيروس، لذلك لا يهم حقا بالنسبة لي إن جاءت اللقاحات من (برنامج) كوفاكس أو أي مكان. كل ما نحتاجه هو إتاحة سريعة للقاحات".

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في إفادة لاحقة اليوم الخميس إن الموجة الثالثة تنتشر بشكل أسرع وتجتاح القارة بقوة.

وأضافت أن "الارتفاع الأخير يهدد بأن يكون الأسوأ في أفريقيا حتى الآن" وأن الحالات ترتفع بوتيرة أسرع من التطعيمات وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة للقاحات.

استُخدمت حتى الآن نحو 2.7 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم، أقل من 1.5 بالمئة منها في أفريقيا، بحسب منظمة الصحة العالمية.
 

وقال مسؤول في المنظمة يوم الاثنين إن أكثر من نصف الدول الأشد فقرا التي تتلقى جرعات عبر برنامج كوفاكس، الذي تشارك المنظمة في إدارته ويهدف إلى توزيع عادل للقاحات، ليس لديها إمدادات تكفي للاستمرار.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الأمراض كوفيد أفريقيا القارة كرونا

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وائل لطفي

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