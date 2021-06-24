خطوات الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 بالتفصيل

بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 تحصد نسب مشاهدة عالية يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة الكلمات البحثية وذلك نظرا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين بمختلف المجالات.. لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية للمواطنين وكيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية.

خطوات الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

تقدم بوابة الخدمات الرقمية 49 خدمة حكومية في أكثر من 8 مجالات مختلفة تمس المواطن من خدمات تموينية وغيرها وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) ويأتي ذلك ضمن الخطة التي تبنتها الحكومة بربط كافة الخدمات المقدمة للمواطنين الخاصة بالتموين ودعم الساع الغذائية عبر شبكة واحدة عنكبوتيه تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد التي أجبرت الجميع العزل المنزلي قدر الإمكان وعدم التعامل المباشر مع موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية لتفادي انتشار العدوى والتي تنتقل عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية.

أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية للمواطنين 2021

مجالات مختلفة يمكن الحصول عليها من خلال رابط "مصر الرقمية" الإلكتروني أبرزها:-

مركباتي

يمكن من خلاله استخراج رخصة قيادة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية

التوثيق

يمكن من خلاله عمل توكيل عام أو للقضايا

التموين

يمكن من خلاله استخراج بطاقة أو إضافة مواليد جدد أو فصل أفراد أو استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية

المحاكم

يمكن من خلاله إقامة دعوى مدنية

السجل التجاري

يمكن من خلاله استخراج سجل تجاري أو الاستعلام عنه أو تجديده و طلب شهادة بيانات

الشهر العقاري

يمكن من خلاله استخراج عقد مشهر أو صورة كتاب دوري أو استخراج شهادة تصرفات عقارية أو ترجمة عقد مشهر

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كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية 2021

يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 إضافة مواليد جدد للبطاقة التموينية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-