شاب ينتحر بـ«حبة الغلة» في «قطور» بالغربية

تخلص شاب في العقد الثاني من العمر من حياته، اليوم، بتناول حبوب حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بقرية العمة بدائرة مركز قطور.

وقبل وفاته أخبر والدتة أنه انتحر بتناول قرص سام وتوفي بعد عدة ساعات من وصوله مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي" حسن. م ا" 22 عاما، مقيم بقرية العمة بدائرة مركز قطور بمحافظة مصاب بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة وتوفي بعد عدة ساعات من وصوله المستشفى.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ، وتبين تناول الشاب قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بقصد الانتحار نتيجة مرورة بأزمة نفسية.

وأكدت والدة المتوفي أمام جهات الت حقيق، أنه أبلغها بتناولها حبوب حفظ الغلال بقصد الانتحار، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياتها ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاتها ونفيا وجود شبهة جنائية.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية



كان شابًا في العقد الثالث من العمر، انتحر شنقا داخل مسكنه، بعزبة العمارة بدائرة مركز طنطا بمحافظه الغربيه لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بالعثور على جثة شاب فى مشنوق داخل مسكنة بعزبة العمارة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ، وتبين من المعاينة أن المنتحر في العقد الثالث من العمر وصنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب، حيث سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته منذ فترة ، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، أدخلته في اكتئاب حاد مما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا، وذلك بعدما سمع فريق من المباحث لأقوال عدد من شهود عيان.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعى لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث