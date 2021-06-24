الأحد.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المحكمة الدستورية

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

ويبدأ المجلس جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، في تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من العضو مجدي ملك و19 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وكذلك يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20-1-2021 و21-1-2021.

وفي سياق آخر، كان بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن إدراج تغطية مصرف الاحراز - داخل الكتلة السكانية - من مدخل طريق كفر صقر وحتى شبكة كهرباء أبو كبير- محافظة الشرقية، ضمن مشروعات خدمات المواطنين بخطة تنمية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث إن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

وكذلك تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

وتناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق، وطلب احاطة آخر حول تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.