الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل إعلان الشرائح الجديدة.. تعرف على أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء

أجهزة كهربائية
أجهزة كهربائية

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالعام المالي 202-2022، اعتبارا من الخميس 1 يوليو، و تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 في يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء بهدف انخفاض تكلفتها إنتاجها في المستقبل.

ومع ارتفاع أسعار الكهرباء يسعى المواطنون لتقليل معدل الاستهلاك سعيا لخفض الفاتورة.، ترصد "الدستور" أبرز الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء.

- الغسالة الكهربائية

من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء في أي منزل، هي الغسالة الكهربائية، حيث يمكن تقليل استهلاك الغسالة للكهرباء بمراعاة بعض الأمور عند الشراء والاستهلاك، ومنها شراء أجهزة موفرة للطاقة والاستغناء عن برامج الغسيل عند درجات حرارة مرتفعة.

 

- التلفزيون

يرتفع استهلاك التليفزيون للكهرباء، كلما زادت درجة حداثة التليفزيون، وما يزيد من استهلاك التليفزيون للكهرباء هو أن معظم الناس يتركون الجهاز في وضعية "الاستعداد للتشغيل" حتى وهو مغلق، لذا ينصح بغلق الجهاز تماما بعد الاستخدام.

 

- أجهزة الكمبيوتر

يوجد أجهزة الكومبيوتر في كل منزل، حيث تعد الأكثر استهلاكًا ضمن أجهزة الكهرباء، وكمبيوتر لوحي وجهاز طباعة وراوتر الإنترنت اللاسلكي وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا والاعتماد على الطابعات متعددة الوظائف.

 

- أجهزة التكييف 

يعد جهاز التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، نظرا لأنه من الأجهزة التي نلجأ إلى تشغيلها في الصيف للتخلص من حرارة الجو العالية، و يجب ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.

- الخلاط

اما عن الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المطبخ، فهو الخلاط، حيث إنه من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء لأنه يستهلك 300 وات في الساعة.

 

- الميكرويف

يلجأ الكثير إلى الاستغناء عن الميكرويف لما يستهلكه من كهرباء، لأنه يستهلك 800 وات في الساعة وقد يرتفع لـ 1500 وات وفقًا لدرجة تشغيله.

الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء أسعار الاستهلاك التلفزيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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