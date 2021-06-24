الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنبيه من «التعليم» بشأن المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بشأن ضوابط وآليات امتحان نهاية العام  للثانوية العامة، تتضمن إتاحة أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والأحصاء)، لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة والمكفوفين، ومواد التربية الدينية،  التربية الوطنية، لطلاب مدارس المتفوقین stem، وطلاب المدارس الدولية ومدارس النيل على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من السيت 3 يوليو.

وتضمنت تنبيهات الوزارة أولا: بالنسية لآليات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع الطلاب: 

-سيتم إتاحة الامتحانات على شكل بوكليت يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدا لتسليمه للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوبة المدرسة.

- بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة نسخة ميصر(وتسليم الطالب في أول أيام الامتحان) نسخة برايل وأوراق إجابة، وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو بطريقة برايل.

-بالنسبة لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية، سيتم إتاحتها ككراسة أسئلة على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد آداءها من طلاب المدارس الرسمية والخاصة طبقا للجدول المعلن، على أن يتم الاجابة في نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

ثانيا: آليات تسليم أوراق الإجاية للمواد التي تضاف للمجموع

 -التنبيه نحو توفير أكياس من القماش وسلك ترصيص ومستلزماته لرئيس مركز توزيع الأسئلة، وتجميع أوراق الإجابة وإخطار رؤساء لجان السير بضرورة وضع أورق الإجابة (البابل شيت) بعد جمعها في الكراتين الخاصة بالمطبعة والواردة فيها وغلقها جيدا، ووضعها في تلك الأكياس من القماش (زمبيل) المخصص وترصيصه، على أن توضع كراسات الأسئلة الخاصة بأوراق الإجابة بنفس الكيس القماش بدون كرتونة تمهيدا لنقله بالطرق المؤمنة والمتبعة سنويا.

خطاب الوزارة
خطاب الوزارة
طلاب تعليم المدارس الدولية اللغة العربية تلف امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

رئيس التحرير

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