الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الرابع على التوالي.. وفد البرنامج الرئاسي يتفقد مشروعات شرق القاهرة

جولات الوفد الرئاسي
جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، زيارة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، لمشروعات التنمية التي تتم على أرض المنطقة الشرقية لليوم الرابع على التوالي، حيث شهد اليوم زيارة مزرعة الخيول العربية الأصيلة بالزهراء حي عين شمس.

واطلع الوفد على تربية الخيول العربية وتجهيزها وإعدادها كأمهر خيول عربية في الشرق الأوسط.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة تطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول بالعالم، والتي تمتلك أنقى السلالات من الخيول، كما أنها ستمثل النواة الرئيسية لمدينة مرابط للخيول بالعاصمة الإدارية والتي ستكون صرحا عالميا لتربية ورياضيات  الخيل.
 

رافق الوفد خلال زيارته إبراهيم صابر خليل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

ورصد الوفد خلال زيارته جهود الدولة لاحتضان قاطني المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

وأجرى إبراهيم صابر خليل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية، بصحبة ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، وزيارة لقصر البارون إمبان في مصر الجديدة، والاستماع إلى شرح تاريخ مصر الجديدة وتاريخ القصر من مسؤولي وزارة الآثار بحضور رئيس الحي، أيضا محور المستشار عدلى منصور مسطرد.

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب ودعمهم بكافة الأساليب العلمية والعملية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وأعقب ذلك زيارة الوفد لـ"شجرة مريم" للوقوف على مشروع تطوير المنطقة نظرا لما تتمتع به من قيمة دينية كبيرة، باعتبارها إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة لمصر.

 

جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
جولات الوفد الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
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وفد البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب للقيادة دفعة الشهيد أحمد المنسي دفعة الشهيد المنسى أخبار محافظة القاهرة

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