«الزراعة» تستضيف خبير عالمي للحفاظ على الأصول الوراثية للخيول العربية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعيه باالحفاظ على الأصول الوراثية للخيول العربية.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه قد أقيم الخميس ندوة وورشة عمل بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية حول تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول وأحدث التقنيات في ذلك وقام بإلقاء المحاضرة البروفسير الفرنسي العالمي "جي دي لوم"، وحضر اللقاء لفيف من المهتمين بعلاج وتربية الخيول العربية.



والخيل العربي الأصيل هو من سلالات الخيول الخفيفة في العالم تابعة لمنطقة الشرق الأوسط شبه الجزيرة العربية، تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع وتعدّ بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم وهي واحدة من أقدم السلالات الخيول وأفضلها وقدرتها على الركض لمسافات طويلة وجمالها الملفت لنظر.

كما أن الخيول العربية نشأت في الصحراء على يد البدو العرب الرحل، وغالبا ما كانت تعيش معهم في الخيام لتوفير المأوى والحماية، هذا الارتباط الوثيق بينها وبين البشر جعلها أكثر تعلما وطاعة لهم، حيث كانت تستعمل في الحروب، وهذا ما يدفع مربي الخيول حاليا للالتزام في التربية مع الخيول العربية بنفس الطريقة التقليدية المعتمدة على الاحترام.

انضباط هذه الخيول جعلها تعدّ من أقوى السلالات في مسابقات الفروسية والعديد من المجالات الأخرى، وهي واحدة من أكبر عشر سلالات الخيول الأكثر شعبية في العالم.