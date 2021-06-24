الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

مصر تسترد 3 قطع أثرية مهربة من لندن (صورة)

قطع أثرية
قطع أثرية

في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في لندن مع دور العرض والسلطات البريطانية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية؛ تسلم السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، ثلاث قطع أثرية من العصر الفرعوني واليوناني، وذلك قبل بيعها في إحدى دور العرض الشهيرة في لندن، وبعد التأكد من خروجها بشكل غير شرعي من البلاد.

وقد جاء استرداد هذه القطع الأثرية بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف البريطاني الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر، ودون الإفصاح عن هوية حائزيها. 

وقد عبر السفير طارق عادل بهذه المناسبة عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا التعاون البنّاء في استرداد الآثار المصرية المهربة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعتبر نموذجًا تتمنى مصر أن يتكرر كثيرًا مع دور العرض الأخرى حفاظًا على آثارنا ومنع التجارة غير المشروعة في تلك الآثار.

قطع أثرية

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