الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

بطاقة التموين
بطاقة التموين

ما يقرب من 49 خدمة إلكترونية تقدمها للمواطنين بوابة مصر الرقمية، في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الخدمات الرقمية، التي تمكن المواطنين من الاستفادة من خدماتها تسهيلًا على المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». 

وتستعرض «الدستور » الخدمات الإلكترونية، التي تتوافر داخل بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 وهي كالتالي:

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

  • تفعيل بطاقة تموين.
  • إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.
  • إصدار بطاقة تموين جديدة.
  • نقل من محافظة إلى أخرى.
  • فصل اجتماعي.
  • ضم أفراد أسرتي.
  • الاستعلام عن صرف.
  • إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.
  • طلب إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.
  • إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

يهمك أيضًا.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية


الأوراق المطلوبة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة

  1. صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة.
  2. البطاقة التموينية الموقوفة.
  3. المستند الدال على عدم الصرف.

إجراءات إعادة تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة

  • يقوم مكتب التموين، باعتماد نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه، وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإلغائها من قائمة الحظر (بلاك لست).
  • يجرى إصدار رقم سري جديد للبطاقة، إذا تطلب الأمر.
  • يجرى إرسال مركز الخدمة البطاقة، والمرفقات إلى الشركة المنفذة.
  • تراجع الشركة المنفذة للبطاقة، وإرسالها لمكتب التموين، مرفقا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.
  • يوقع المواطن على التقرير المفصل، الذي يحتوي على (اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام)، ويعد ذلك يستطيع استلام البطاقة التموينية الجديدة من المكتب.
  • يقوم المواطن بعد ذلك باستلام الرقم السري الجديد من مركز الخدمة الذي يتعامل معه، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية، والبطاقة المدنية للمستلم.
  • بعد ذلك يستطي المواطن بكل سهولة صرف المقررات التموينية، بعد استلامه للبطاقة الجديدة.
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وائل لطفي

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