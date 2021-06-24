كيفية الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

ما يقرب من 49 خدمة إلكترونية تقدمها للمواطنين بوابة مصر الرقمية، في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الخدمات الرقمية، التي تمكن المواطنين من الاستفادة من خدماتها تسهيلًا على المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتستعرض «الدستور » الخدمات الإلكترونية، التي تتوافر داخل بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 وهي كالتالي:

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد أسرتي.

الاستعلام عن صرف.

إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

طلب إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

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الأوراق المطلوبة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة

صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة. البطاقة التموينية الموقوفة. المستند الدال على عدم الصرف.

إجراءات إعادة تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة