حي البساتين يتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة الكهرباء لإتلافها شبكة الغاز الطبيعي

أوقعت شركة الكهرباء ضررا بشبكات الغاز الطبيعي بحي البساتين في محافظة القاهرة، بعد أن قامت بالحفر دون تصريح من الحي.

وقام اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بإيقاف أعمال حفر بدون تصريح تابع لشركة الكهرباء، مما أدى إلى إتلاف مواسير الغاز.

وابلغ رئيس الحي طوارئ الغاز وتم الإصلاح ، و التحفظ على الحفار ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- حملات لضبط من يحصل مبالغ مالية في الشوارع والميادين وأمام النوادي

وكان وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادي الرياضية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.

وكذلك ضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة بعرض تقرير دوري يومي بالحالات المخالفة التي تم ارتخاء الإجراءات بشأنها ، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الاجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين.

- تنفيذ قانون انتظار المركبات بالشوارع

تأتي الأعمال فى إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021

كما وجه محافظ القاهرة، نواب المحافظ للمناطق الأربعة بالمرور الدوري على الأحياء ومراجعة قيام رؤساء الأحياء بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للمحافظة، عن أعمال الإزالات والهدم والمحاجر والأسواق والإعلانات والساحات وغيرها والعرض اليومي على المحافظ لإحالة المتسبب فى عدم تحصيل مستحقات الدولة للنيابة العامة .

وأكد محافظ القاهرة انه لن يسمح بوجود أي تراخى فى قيام الأحياء بأداء واجباتها، بالشكل الذى يحقق صالح العمل ويؤدى فى بعض الأحوال إلى إهدار المال العام وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

- توجيه بالانتهاء من تسجيل أملاك الدولة

وطالب محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة بالانتهاء من تسجيل أملاك الدولة بشكل يحقق الصالح العام مع التأكيد على المتابعة المستمرة فى هذا الشأن ، مع احاطة كافة قطع الأراضي المملوكة للدولة بأسوار لمنع أي محاولة للتعدي عليها .

وطالب محافظ القاهرة إدارات تنفيذ الأحكام بمتابعة الأحكام الصادرة لصالح المحافظة والعمل على سرعة تنفيذها ، كما طالب بسرعة الانتهاء من إجراءات طلبات التصالح التي قدمها المواطنون فى المواعيد المقررة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم .

شبكات الغاز بالبساتين

شبكات الغاز بالبساتين

شبكات الغاز بالبساتين

شبكات الغاز بالبساتين

شبكات الغاز بالبساتين