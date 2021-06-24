إيبارشية شرق المنيا تفتتح معهد لدراسة الكتاب المقدس

أعلنت إيبارشية شرق المنيا، عن إفتتاح معهد ثانوي لدراسة الكتاب المقدس، بمؤسسة القديس أباهور، على أن يستقبل دفعة جديدة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية والفنية دفعة 2021 / 2022.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها اليوم، إن الهدف من المعهد هو دراسة المخدوم، للكتاب المقدس بتمعن وتبسيط ،يناسب مرحلته العمرية ،علي أن يتولي عملية التدريس ،عدد من الأباء الكهنة والإكليريكين، لضمان صحة وسلامة التعليم، علي ان تكون الدراسة، داخل بيت الأنبا بولا للمؤتمرات، بقرية نزلة عبيد.

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء الأربعاء من كنيسة الأنبا أنطونيوس من المقر البابوي بالقاهرة، بدون حضور شعبى نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت العظة على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc القبطية الأرثوذكسية.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى التهنئة لجموع الشعب القبطى بمناسبة بدء صوم الأباء الرسل يوم الاثنين الماضى بعد الاحتفال بالخمسين المقدسة، والتى تضمنت عيد القيامة وعيد الصعود وعيد حلول الروح القدس على التلاميذ.

وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة لدار الكتاب المقدس لصدور نسخة من الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية، فهو عمل استغرق نحو 20 عاما وهو إصدار يهم الدارسين والمهتمين بعلوم الكتاب المقدس.

وتحدث قداسة البابا تواضروس خلال العظة عن رسالة الفرح التي كتبها بولس الرسول إلى أهل فليبي، حيث كان لأهل مدينة فليبي معزة خاصة في قلب القديس بولس الرسول، لافتا إلى أن الرسائل الـ14 التي كتبها بولس الرسول تحوى فكر الخدمة والعطاء والبذل وحل المشكلات التى تواجه الإنسان.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى إن القديس بولس الرسول يركز في رسالته إلى أهل فيلبي على مفهوم الفرح في كل حين، رغم أنها كتبت وهو في السجن، وهى تحمل روح خاصة تشجع الإنسان على المضى في طريق الفضائل.

وتابع أن كافة الصلوات والأسرار الكنسية هدفها الفرح، وهو ما يشكل تحدى للإنسان كيف يفرح وهو في وسط الضيقات، مؤكدا أن المحبة هى الأرض التى تخرج منها كافة الثمار الروحية الجيدة وهى التى يخرج منها الفرح أيضا.