الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

تعاون لتدريب طلاب طب دمياط بمستشفى الأزهر الجامعي

الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط،

 

استقبل، اليوم الخميس، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق لفضيلته، وذلك خلال زيارة رسمية لجامعة دمياط والتي تأتي في إطار توطيد أوجه التعاون المختلفة بين جامعة دمياط وجامعة الأزهر الشامخة، وترسيخًا للتقاليد الاجتماعية الأصيلة بتبادل زيارات رؤساء الجامعات.

وفي بداية اللقاء، رحَّب الدكتور السيد محمد دعدور بالدكتور محمد حسين المحرصاوي والوفد المرافق لفضيلته مؤكدًا أن جامعة دمياط تشرفت بهذه الزيارة الأولى من نوعها متمنيًا ألَّا تكون الأخيرة لما لها من جليل الأثر على المستوى الأكاديمي والاجتماعي والتنويري والتي تعمل على تعزيز الدور المجتمعي لكل من جامعة دمياط وجامعة الأزهر.


وتناول اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجامعتين تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى رأسها تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بشأن تدريب طلاب كلية الطب بالجامعة بمستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى كلية الطب بالجامعة والمخصص لها مساحة 27 فدان بالحي الرابع.


وأكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة حرص جامعة الأزهر على وضع جميع إمكاناتها بجميع كلياتها  ووحداتها المختلفة لخدمة جامعة دمياط، كما عرض فضيلته عقد دورات وندوات تثقيفية لتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف الفترة القادمة بجامعة دمياط والتي من شأنها التعريف وثقيف شباب الجامعة بالقضايا المعاصرة، الأمر الذي بدوره لاقى قبول الدكتور السيد محمد دعدور الذي أكد أن جامعة دمياط لن تجد لعقد تلك الدورات والندوات أفضل من جامعة الأزهر العريقة  بقاماتها العلمية والدينية الشامخة وباعتبارها المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية الأكبر في العالم وأقدم جامعات العالم.


وفي نهاية اللقاء، تبادل الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي الدروع التذكارية بمناسبة هذه الزيارة، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية بأروقة جامعة دمياط.

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