ارتفاع تدريجي للحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة اليوم الخميس، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مضيفًا أن الطقس سيكون حارًا على السواحل الشمالية، لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- نشاط للرياح

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ "الدستور" أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدًا أن الظواهر الجوية التي تحدث اليوم هي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 36- 22، السواحل الشمالية 30- 21، جنوب سيناء 37 - 22، شمال الصعيد 37 - 22، جنوب الصعيد 42- 25".

- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

وعن طقس غدا الجمعة، قال "شاهين" إن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضح "شاهين" أن درجات الحرارة غدا الجمعة ستكون كالتالي: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

وعن درجات الحرارة يوم السبت المقبل، قال "شاهين" أنها ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 37 درجة، السواحل الشمالية 31 درجة، جنوب سيناء 38 درجة، شمال الصعيد 38 درجة، جنوب الصعيد 42 درجة.