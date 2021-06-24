«الزراعة» و«البحث العلمي» تنفذان أول مشروع لتطوير وتحسين الزراعة في مصر

أعلنت وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة النيل الأهلية، البدء في تنفيذ أول مشروع لتطوير وتحسين الزراعة فى مصر من خلال مشروع قومي لتشخيص ومكافحة الآفات والأمراض النباتية على المنصات الإلكترونية، لتكون مرشد زراعي الكترونى يقدم الخدمات الفنية للمزارعين.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان مشروع العيادة الزراعية يأتي ضمن ثلاث مشروعات من برنامج الزراعة والغذاء التابع لأكاديمية البحث العلمي، ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات الدولة لمرحلة ما بعد كورونا في 20 يوليو 2020، موضحا أنه يحتاج فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلى على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة.

رئيس مركز البحوث الزراعية أن المشروع سيقوم بتطوير ورقمنة الإرشاد الزراعي والبيطري، والأمر الذي يؤدي الي سرعة نقل المعلومة الزراعية ونتائج البحوث الي حقول المزارعين مستفيداً من التطور الحديث في تقنيات الاتصالات ما يساهم بدرجة كبيرة في تقليل الفجوة الإنتاجية بين الحقول الارشادية وحقول المزارعين.

وأوضح «سليمان»، أن ذلك يتم بإتاحة المعلومة مباشرة إلى المستفيدين، ما يساهم بدرجة كبيرة في زيادة الغلة الفدانية بنسبة قد تصل إلى 25% في محصول القمح على سبيل المثال، وقياساً على ذلك باقي المحاصيل الاستراتيجية نتيجة التطبيق الأمثل للممارسات الزراعية الجيدة.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن هدف مشروع العيادة الزراعية الذكية هو توفير حلول فورية للمشاكل الزراعية الملحة والتي منها انخفاض عدد المرشدين الزراعيين، عن طريق إيجاد آليات جديدة لتقديم التوصيات الزراعية والبيطرية بشكل فوري وبجودة عالية إلى صغار المزارعين خاصة والعاملين بالقطاع الزراعي عموماً عن طريق الاستفادة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، ما يحقق أهداف ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.