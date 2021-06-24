الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

قبل تقديمها مع وجبات الكشرى... ضبط كمية كبيرة من المكرونه مطموس صلاحيتها

إحباط دخول نصف طن «مكرونة» بدون صلاحية في وجبات «كشري» ببورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن حملة تموينية مكبرة تمكنت اليوم الخميس، من ضبط نصف طن مكرونة مطموس تاريخ صلاحيتها، داخل مخزن غير معلن عنه بدائرة حى الجنوب، تبين أنه تابعه لأشهر محال الكشرى ببورسعيد، بالمخالفة بالقانون رقم 281 لسنة 1994  الخاصة بجريمة الغش التجارى وقمع التدليس.

وأكد محمد عوض وكيل المديرية، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 1568 جنح الجنوب، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وشدد وكيل وزارة التموين، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين، قائلاً "الضرب سيكون بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التلاعب أو من يقوم بغش المواطنين".

وكان قد أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، توجيهاته بمنع ذبح الأضاحي بالشوارع والالتزام بذبح الأضاحى فى مجزر بورسعيد، نظرا لما تسببه من أوبئة وأمراض وحماية للمواطنين والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

كما أكد أن ذلك يأتى في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك لمحاصرة تفشي الوباء الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجة الحيطة والحذر والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات .

 وأشارإلى لجاهزية "مجزر بورسعيد " لاستقبال أكبر عدد من الأضاحى من خلال زيادة سعة المجزر، والارتقاء بالخدمات المقدمة بالمجزر ، مشيرا لأهمية وعى المواطن بعدم ذبح الأضاحى فى الشوارع و الأماكن الغير مخصصة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد وتحقيق السلامة العامة.

 

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