الخارجية الروسية تستدعي السفير البريطاني على خلفية حادثة البحر الأسود

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفير البريطاني على خلفية حادثة البحر الأسود، حيث أكدت موسكو أنها أطلقت طلقات تحذيرية، أمس الأربعاء، ضد مدمرة بريطانية اتهمتها بدخول مياهها الإقليمية قبالة سواحل القرم، فيما نفت لندن الأمر.

جاء ذلك قبل بضعة أيام من بدء المناورات العسكرية "سي بريز 2021" التي تجري بين 28 يونيو و10 يوليو بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود.

وبحسب موسكو، فإن المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفندر" دخلت، الأربعاء، المياه الإقليمية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم، فتلقت "تحذيرا بأنه سيتم استخدام أسلحة في حال انتهاك الحدود الروسية".

كما أوردت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة "لم تتجاوب مع التحذير" فقام "زورق دوريات حدودية بإطلاق طلقات تحذيرية" فيما نفذت طائرة سو-24إم "عملية قصف احتياطية على طول مسار المدمرة".

وذكرت موسكو أن السفينة البريطانية غادرت بعد ذلك المياه الروسية في ختام الحادث الذي استغرق أكثر من عشرين دقيقة ظهر الأربعاء، منددة بـ"التصرف الخطير" لطاقم المدمرة، ومطالبة لندن بفتح "تحقيق معمق" في الحادث.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الحادث هو "انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة"، داعية لندن إلى "إجراء تحقيق معمق" حول "التصرف الخطير" لطاقم المدمرة.

في المقابل، نفت السلطات البريطانية الحادث وأكدت وزارة الدفاع أنه "لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر"، وأن "الإعلان بشأن إطلاق قنابل في خط إبحارها" غير صحيح.

وأوضحت الوزارة على تويتر أن "سفينة البحرية الملكية كانت تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي"، مضيفة "نعتقد أن الروس كانوا يقومون بتدريبات على الرماية في البحر الأسود".

وقبل ساعات من الحادث، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة جديدة أن بلاده "قلقة حيال تعزيز الحلف الأطلسي قدراته وبناه التحتية على مقربة من الحدود الروسية".

يذكر أنه ليس من النادر أن تقع حوادث بين طائرات أو سفن على حدود روسيا، ولا سيما في فترة من التوتر مع الغرب، غير أن توجيه طلقات تحذيرية سيشكل سابقة في حال ثبت.

وتقع معظم الحوادث في بحر البلطيق أو البحر الأدرياتيكي، ونادرا ما تسجل حوادث في أقصى الشرق الروسي، حيث أعلنت موسكو، الأربعاء، اعتراض طائرة تجسس أميركية فوق بحر أوخوتسك.