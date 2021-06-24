صادرات السعودية من النفط تقفز بنحو 109%

قفزت قيمة صادرات النفط في السعودية بنحو 109% خلال شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، في حين بلغت الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 46.3%.

السعودية تبيع نفط بقيمة 13 مليار دولار فى خلال شهر أبريل

وقال الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية فى بيان لها، اليوم الخميس، إن صادرات النفط السعودي صعدت إلى 51.7 مليار ريال سعودي (13.79 مليار دولار) خلال أبريل، وذلك بزيادة 109% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

السعودية تبيع نفط بقيمة 13 مليار دولار فى خلال شهر أبريل

وأشار بيان هيئة الإحصاء السعودية، إلى أن صادرات النفط شكلت نحو 72.5% من إجمالي صادرات السعودية خلال أبريل ، بزيادة 64.8% على أساس سنوي، وارتفاع 70% على أساس شهري.

كما ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية، إلى 19.6 مليار ريال سعودي في أبريل الماضي، من 13.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، لكنها كانت أقل من الأرقام المبلغ عنها في شهر مارس الماضي والبالغة 22.5 مليار ريال.

السعودية تبيع نفط بقيمة 13 مليار دولار فى خلال شهر أبريل

وكانت السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- عانت في العام الماضي من تداعيات وباء كورونا، والذي أضر الطلب على النفط مع فرض تدابير الإغلاق.

كما ارتفعت الصادرات السعودية للصين مسجلة 12.9 مليار ريال مقابل 7 مليارات ريال المسجلة قبل عام مضى.

وكانت المملكة قد قررت خفض إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميًا لمدة 3 أشهر من فبراير وحتى أبريل الماضي، وذلك لدعم استقرار أسواق الخام، لكنها بدأت في الأشهر الـ3 التالية عودة هذه الإمدادات المفقودة بشكل تدريجي إلى أسواق النفط، بالتزامن مع قرار تحالف أوبك+ لتنفيذ عودة تدريجية للخام.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها بداية الشهر المقبل من أجل تحديد سياسة إنتاج النفط بدايةً من شهر أغسطس المقبل.