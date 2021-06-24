الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير البيئة البريطاني: سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في 19 يوليو

جورج يوستيس
جورج يوستيس

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إنه سيتم إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وتشمل ارتداء الكمامات، في 19 يوليو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن يوستيس القول إنه يتطلع للتخلى عن كمامته بمجرد إلغاء " الإلزام الاجباري" لارتدائها.

وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد أن هذا التاريخ" جيد" من أجل السماح بإلغاء جميع القيود المتبقية.

ويحذر الخبراء من أنه قد يُطلب اتباع بعض الإجراءات، مثل ارتداء الكمامات،  للسيطرة على مستويات الفيروس في المجتمع .

ولدى سؤاله حول ما إذا كان سيستمر في ارتداء الكمامة بعد إلغاء إلزامية ارتدائها، أجاب الوزير" لا، لن أفعل".
كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.6 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.73 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و601 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و892 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة على موقع الجامعة عن إعطاء أكثر من مليارين و731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

فيروس كورونا الكمامات وزير البيئة البريطاني ارتداء الكمامات جورج يوستيس

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وائل لطفي

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