تنبيه هام من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة 2021

الثانوية العامة

أصدرت المدارس الثانوية العامة تنبيهات هامة لطلاب الصف الثالث الثانوى، أكدت فيه أنه جارى رفع الامتحانات والإجابة على موقع الوزارة بصيغة PDF للاطلاع عليها فقط.

وأضافت المدارس الثانوية في تنبيهاتها أنه لن يكون هناك امتحان على التابلت خلال شهر 6، وأنه يتم رفع مواد اليوم فقط، وعند الدخول على الموقع سيجد الطالب مواد الأيام الماضية فقط عبر الرابط

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/



ويؤدي الطلاب اليوم الخميس، امتحان مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، من المنزل.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

بينما يعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.



ويهدف الامتحان التجريبي الثالث، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.