الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

تنبيه هام من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة 2021

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أصدرت المدارس الثانوية العامة تنبيهات هامة لطلاب الصف الثالث الثانوى، أكدت فيه أنه جارى رفع الامتحانات والإجابة على موقع الوزارة بصيغة PDF للاطلاع عليها فقط.

وأضافت المدارس الثانوية في تنبيهاتها أنه لن يكون هناك امتحان على التابلت خلال شهر 6، وأنه يتم رفع مواد اليوم فقط، وعند الدخول على الموقع سيجد الطالب مواد الأيام الماضية فقط عبر الرابط 
https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/


ويؤدي الطلاب اليوم الخميس، امتحان مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، من المنزل.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

بينما يعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.


ويهدف الامتحان التجريبي الثالث، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

امتحانات مدارس طلاب تعليم الثانوية العامة المدارس تجربة اللجان الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تعلن شروط دخول القادمين من الخارج الحاصلين على لقاح كورونا

حالتها «حرجة» وتتواجد في الرعاية المركزة.. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

بـ4 مليارات جنيه.. «التموين» تعطي إشارة البدء في أضخم منطقة لوجيستية

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

ضبط موظفين في مطار القاهرة حاولا تهريب 57 «آيفون»

«طعنة موت».. طفل يقتل شقيقه الأكبر بـ«سكين» في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس

إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية