حقيقة حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم.
وشددت على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
شروط تحديد غير المستحقين
وفي سياق متصل، تمثلت شروط تحديد غير المستحقين في الآتي:
أصحاب المهن والأعمال
- الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أعلى من 10 آلاف جنيه من التأمينات والمعاشات
- رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه
- الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2015 فأعلى
- من يسددون ضريبة القيمة المضافة
- المواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر
- أصحاب السيارات الفارهة
- المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلووات استهلاك، والأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء
- الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال
- المواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ مساحة أراضيهم 10 أفدنة.