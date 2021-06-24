الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم

وزارة التموين
وزارة التموين

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم.

وشددت على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

شروط تحديد غير المستحقين

وفي سياق متصل، تمثلت شروط تحديد غير المستحقين في الآتي: 

أصحاب المهن والأعمال

- الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أعلى من 10 آلاف جنيه  من التأمينات والمعاشات

- رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه 

- الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2015 فأعلى 

- من يسددون ضريبة القيمة المضافة 

- المواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر 

- أصحاب السيارات الفارهة 

- المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلووات استهلاك، والأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء 

- الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال 

- المواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ مساحة أراضيهم 10 أفدنة.

منظومة الدعم التمويني الدعم التمويني التموين وزارة التموين التجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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