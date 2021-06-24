الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب التقدم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت إن يجب يكون المتقدم من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.

وجاء نص الإعلان كالتالي:

«تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان للعام الدراسي 2021/2022 ، وذلك للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية... فعلى من يرغب في التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة المصرية بالسودان التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب شغل لهذه الوظيفة».

وأعلنت الوزارة شروط التقدم: 

1- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام ( درجة تخصصية تعليم) أو مدير إدارة مؤهل عالي (درجة تخصصية تعليم ) مع إلمامه باللغة الإنجليزية

2 - ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2021 عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري 356 لسنة 2014

3- ألا يكون وقع عليه أي جزاءات خلال السنتان الأخيرتان ولا تقل التقارير السنوية عن السنتان الأخيرتان عن تقدير كفء أو امتياز

4- أن يكون على دراية وخبرة بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الأزمات.

واشترطت أن يرفق بطلب التقدم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين موضحا بها ما يلي :( الاسم_ تاريخ ومحل الميلاد _ الجنسية_ تاريخ الاشتغال بالتعليم _ الوظيفة المالية وتاريخه _ القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة _ المؤهلات الدراسية وتاريخها _ الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها _ الجزاءات إن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتان الأخيرتان _ التقارير السنوية للأعوام 2018/2019 _ العنوان / رقم تليفون المنزل / تليفون العمل _ شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الأمراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج) .

وأوضحت أنه سيستمر التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان حتى نهاية شهر يوليو 2021 م.

صحي الثانوية لوز الخارجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاشتغال مؤهلات

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