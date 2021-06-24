رئيس البرتغال يؤكد حاجة بلاده إلى المساعدات لمواجهة كورونا

صرح الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، أن بلاده "في حاجة إلى المساعدة" لمواجهة وباء (كورونا).

وقال الرئيس البرتغالي -في تصريح نقله تلفزيون "يورو نيوز" الأوروبي الناطق بالإنجليزية اليوم الخميس- إن البرتغال في سباق مع الوقت فيما يتعلق بأزمة فيروس "كورونا" وعملية تلقيح المواطنين.

تأتي تصريحات دي سوسا في الوقت الذي تكثف فيه البرتغال نشاط برنامجها للتطعيم ضد الفيروس إذ أعادت فتح مركز للتلقيح بالملعب الرياضي لجامعة العاصمة لشبونة التي تشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بالسلالة الهندية المعروفة باسم "دلتا".

يشار إلى أن البرتغال تعتمد بشكل كبير على السياحة وعائداتها، وتأمل أن تعود لاستقبال الزوار قريبا مع مضيها قدما في تلقيح المواطنين.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.6 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.73 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و601 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و892 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة على موقع الجامعة عن إعطاء أكثر من مليارين و731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.