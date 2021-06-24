إيطاليا: إعطاء 47 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ567 ألفا و846 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 25 أسبوعا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 26. 4 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و352 حالة.

وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و20 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.6 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.73 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و601 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و892 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة على موقع الجامعة عن إعطاء أكثر من مليارين و731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.