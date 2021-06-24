«صحة النواب» تناقش مع رئيس جامعة مدينة السادات إنشاء مستشفى جامعي بالمدينة

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب، خلال لقائها مع الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، إنها حريصة على إحياء إنشاء مستشفى جامعي لجامعة مدينة السادات وخاصة مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة وتوفير كافة الخدمات الطبية من خلال مقترحين، الأول بناء مستشفى من هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ١٣ فدانا بوسط المدينة، وينقصها الاعتماد المالى من وزارة الإسكان وعرض أخر بتخصيص مبنى متكامل على مساحة على ٥ أفدنة بمساحة مباني ٢٨٠٠ متر بمنطقة وادى النطرون تحتوى على ١٤٤ سريرا و٢٥ سريرا عناية وقف خيرى للدكتور صلاح عطية، رحمه الله.

وقالت سرور، إنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل بالتنسيق مع السادة النواب عن دائرة السادات لتوفير الاعتمادات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية لبناء مستشفى جامعى المحور المركزي رقم (٢) بمدينة السادات من خلال الكتلة البرلمانية لنواب محافظة المنوفية.

وفي سياق آخر، بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن إدراج تغطية مصرف الاحراز - داخل الكتلة السكانية - من مدخل طريق كفر صقر وحتى شبكة كهرباء أبو كبير- محافظة الشرقية، ضمن مشروعات خدمات المواطنين بخطة تنمية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث إن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

وكذلك تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

وتناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق، وطلب احاطة آخر حول تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخفيض أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء – محافظة الشرقية خاصة مدينة ديرب نجم إسوة بالمحافظات الأخرى المجاورة.

وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من االنائب ثروت سويلم، بشأن عدم تحديث الحيز العمراني لمراكز محافظة الشرقية منذ عام 1985، مما أدى إلى زيادة البناء العشوائي بالمحافظة، واستغلال الأراضي المملوكة لكل من وزارتي الزراعة والأوقاف بقريتي (الخيس، كشيك) - محافظة الشرقية، لإنشاء (مدرسة – مركز شباب – ملعب كرة قدم).