الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بدمياط الجديدة

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة دمياط الأزهرية في يومها الثالث، للاطمئنان على سير العمل.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والشيخ يسري سليمان، مدير التعليم الإعدادي بمنطقة دمياط  الأزهرية، والشيخ عادل كمال صالح، رئيس اللجنة، والشيخ سمير الششتاوي، رئيس لجنة معهد فتيات المدينة المنورة بدمياط الجديدة؛ بتفقد لجنتي  معهد بنين دمياط الجديدة للطلاب، وفتيات المدينة المنورة للطالبات. 

واطمأن رئيس جامعة الأزهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان؛ حفاظًا على سلامة  الطلاب والطالبات بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل، وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان. 

وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب وطالبة لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب والطالبات  على أسئلة مادة البلاغة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم. 

جدير بالذكر أن هناك تيسيرًا تامًّا على الطلاب والطالبات، حيث يمتحن الطلاب مادة واحدة في اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيًّا: السبت والاثنين والأربعاء للقسم العلمي، والأحد والثلاثاء والخميس للقسم الأدبي، بجانب ذلك يراعى الالتزام التام بتطبيق قرارات لجنة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث لا يتخطى عدد الطلاب في اللجنة 12 طالبًا، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم بعضًا، هذا وتنتهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس؛ حيث تختتم بمادة التفسير.

الأزهر الأزهر الشريف مصر جامعة الأزهر القاهرة

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